SummerSlam 2024 presenta ahora cinco luchas en su cartel

¿Necesita ganar un título LA Knight en WWE para iniciar definitivamente su ascenso, o quizás esto retrasaría tal impulso? Este debate viene planteándose desde hace ya algún tiempo entre la comunidad luchística de internet, y tras lo confirmado ayer, viene más al caso que nunca.

Porque por fin, mediante firma de contrato, quedó establecida la defensa de Logan Paul del Campeonato de los Estados Unidos WWE ante Knight, no sin antes un tenso intercambio verbal entre ellos, donde «The Ultimate Influencer» sucumbió al espoleo del otrora Eli Drake. Paul acabó asegurando que le robará el «Yeah», su característica frase/latiguillo.

Consiguió conquistar Paul el título de USA en Crown Jewel 2023, ocho meses atrás, y durante todo este tiempo sólo lo ha defendido tres veces. Knight compitió una vez por dicha presea, en un Fatal 4-Way durante el episodio de SmackDown del 21 de julio de 2023, cuando Rey Mysterio era monarca.

Por ahora, WWE únicamente ha oficializado luchas titulares para SummerSlam 2024, evento premium que tendrá lugar el 3 de agosto desde el Cleveland Browns Stadium de Cleveland (Ohio, EEUU). He aquí su menú oficial.

.@RealLAKnight will challenge @LoganPaul for the United States Championship at #SummerSlam. YEAH! 🔥



📍CLEVELAND

🎟️https://t.co/Yv6Mgu9nIp pic.twitter.com/0QCKmBYCVz