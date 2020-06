Podemos decir que el episodio de Raw de la pasada noche fue el primero de WWE que tuvo asistencia de público bajo la coyuntura del COVID-19, como ya avanzó Bryan Alvarez.

I believe RAW will have a small and select group of legitimate fans at the show tonight in addition to trainees.

Confirmado por Jon Alba poco después.

I was just going to tweet this. I can confirm this report.



There are a small amount of fans in attendance for tonight's #WWE tapings. I was told by one source some are friends of performers. https://t.co/WZGCfDhaHf