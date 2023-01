Summer Rae estuvo en WWE Raw. ¿Volverá a WWE?

Summer Rae estuvo por última vez a tiempo completo en WWE en el 2017, donde fue despedida y emprendió una breve aventura en la escena independiente. El año pasado, tuvo un par de apariciones, una en donde fue anunciada como «leyenda» y otra en Royal Rumble 2022, y en ambas ocasiones enfocó su atención en Natalya. A partir de allí, y salvo el hecho de que estuvo presente en WrestleMania 38, no supimos nada de la ex Diva.

► No hay planes para un regreso de Summer Rae a WWE

Summer Rae estaba tras bastidores en la primera edición de Monday Night Raw del 2023, que tuvo lugar en Nashville, Tennessee. Sin embargo, Sean Ross Sapp informó vía Fightful Select que, aunque la ex luchadora estaba detrás del escenario, no hay planes para traer a Summer Rae de vuelta a la televisión.

«Summer Rae estaba de visita tras bastidores. Cuando preguntamos, dijimos que no había planes para traerla de regreso a tiempo completo.»

En los últimos meses, Triple H ha tenido la costumbre de traer de vuelta a las Superestrellas que han sido despedidas en el pasado (18 para ser exactos hasta el momento), pero parece que no sea el caso de Summer Rae, de quien tampoco se había escuchado nada sobre un eventual regreso. En todo caso, es bueno saber que es bienvenida y que puede compartir con sus ex compañeros, y por qué no, tener una nueva aparición en el Royal Rumble que se avecina.