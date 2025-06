Ahora que AEW recupera impulso (coincidiendo con cierto cambio de percepción hacia WWE), tal vez luzca riesgoso presentar cuatro horas ininterrumpidas de contenido un miércoles noche, como hizo esta semana con Fyter Fest. No obstante, las circunstancias propiciaron tal movimiento, pues las finales de la Stanley Cup de la NHL impedirán el sábado la emisión de Collision.

Y el próximo miércoles, la lucha libre se topa otra vez con los grandes deportes norteamericanos, así que habrá nuevo bloque de cuatro horas vía TBS, ahora bajo el título de Summer Blockbuster. Y AEW no quiere poder aburrir al personal. Para ello, por lo pronto ya ha concretado seis combates de su cartel, que suponemos tendrá bastantes más (Fyter Fest contuvo un total de 11). Quien tenga ganas de AEW, desde luego quedará satisfecho este mes.

Seguidamente, todo lo anunciado hasta ahora para AEW Summer Blockbuster, que como de costumbre, será cubierto en directo por SUPERLUCHAS.

This Wednesday, 6/11#AEWSummerBlockbuster

4-Hours

LIVE, 8/7c on TBS + MAX@WillOspreay vs @SwerveConfident 2



Don’t miss a rematch of the classic #AEWForbiddenDoor main event at Summer Blockbuster!



Will Ospreay vs Swerve Strickland

Part 2



LIVE on TBS + MAX, THIS WEDNESDAY! pic.twitter.com/AUpbdE8nuQ