El sueño de Liv Morgan para WWE WrestleMania

Hasta ahora, Liv Morgan luchó en tres ediciones de WrestleMania (37, 38 y 39) y a finales de 2024, después de perderse la 40, comentaba sobre la 41:

«Creo que siempre es el objetivo tener una victoria increíble en el escenario más grandioso de todos, WrestleMania. No creo haber tenido mi momento en WrestleMania todavía. Así que este año WrestleMania 41, voy a tener mi momento en WrestleMania. Siento que hay ciertas cosas como Superestrella de la WWE que son el pináculo de ‘Oh, lo estoy logrando’. Figura de acción, videojuego, campeonato, WrestleMania. Este año tendré mi momento».

Embed from Getty Images

► El sueño de Liv Morgan

Pero realmente está por ver si un año más la mitad de las Campeonas en Parejas se pierde el gran evento de la WWE ya que a falta de dos semanas no tiene una lucha programada. Sería una sorpresa dado la relevancia tanto de ella como del resto de The Judgment Day en la programación de la compañía. Mientras, conocemos que la luchadora sí tiene un sueño, no tanto para este año sino en general para «The Grandest Stage of Them All»:

«Mi respuesta para esto es Dominik y yo contra CM Punk y AJ Lee. ¿Qué tan increíble sería, verdad?», dice cuando le preguntan por su combate soñado en WrestleMania en una nueva entrevista con Khel Now TV. Es interesante apuntar que este enfrentamiento ya lo mencionó como soñado para SummerSlam 2025. Y para entonces también parece improbable pero nunca se sabe.