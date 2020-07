El extraño sueño de Sarah Logan con Triple H y Keith Lee

Puede hablarse de ella como una luchadora retirada, así como una futura mamá. Hablando ahora de que Sarah Logan tuvo un sueño con Triple H y Keith Lee. Porque recientemente la vikinga anunció tanto su adiós a la lucha libre profesional como que tendrá un bebé con Erik, miembro de los Viking Raiders. Puede que dentro de un tiempo la también ex miembro del Riott Squad vuelva ya que solo tiene 26 años pero va a alejarse de los encordados.

► El sueño de Sarah Logan con Triple H y Keith Lee

Más allá de la noticia de su salida de la industria habrá que estar atentos a cómo le va la vida, deseando que todo vaya bien con su bebé, que su vida como ex luchadora sea feliz; así como esperando que un día vuelva a intentar buscar el éxito como Superestrella. O en cualquier otra empresa. Y la atención sobre ella nos lleva ahora al sueño mencionado, porque Logan publicó recientemente un tweet con lo que soñó sobre el Campeón NXT y el Jefe de Operaciones.

I had a dream where I wrestled @RealKeithLee in an obstacle course wrestling match and @TripleH was on commentary. Keith was to big to do some of the obstacles, ppfffttt — Sarah Rowe (@SarahRowe) July 16, 2020

"Tuve un sueño en el que estaba luchando con Keith Lee en un combate de obstáculos y Triple H estaba en los comentarios. Keith era demasiado grande para algunos de los obstáculos".

Y parece que a su esposo lo gustó.

Además, el también Campeón de Norteamérica quiso hacer un comentario.

Did I break some of the obstacles? Or was I just too big ti fit through them lol? https://t.co/7hSDvPwBVG — Historic Lee (@RealKeithLee) July 16, 2020

"¿Rompí alguno de los obstáculos? ¿O simplemente era demasiado grande para atravesarlos?".

To big to fit through. Then we ended up in India and I didn’t know how to wear any of the clothes. Pregnancy dreams are something else man — Sarah Rowe (@SarahRowe) July 16, 2020

"Demasiado grande para atravesarlos. Luego acabamos en la India y no sabía cómo vestirme. Los sueños de embarazada son otra cosa".

Este sueño podría interpretarse como que Logan echa de menos los encordados y que quiere ser campeona en WWE.