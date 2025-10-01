Su Yung, Dash Chisako y VENY regresarán a EVE en Global Women Strike IV

¿Qué luchadora que se precie no ha competido al menos una vez en EVE? Esta promotora lleva tres lustros dando guerra, y con un historial tan amplio de nombres a sus espaldas, siempre es más fácil recurrir a alguno para armar un cartel. Y de cara a su próximo show, Global Women Strike IV, que tendrá lugar el viernes, EVE traerá de vuelta a tres viejas conocidas: Su Yung, Dash Chisako y VENY

Mientras Yung se medirá a Session Moth Martina (rivales tiempo atrás), Chisako y VENY lucharán entre sí en choque de duplas; la primera junto con Safire Reed (sustituta de Millie McKenzie) y la segunda junto con Nina Samuels

Yung hizo de EVE su primera casa en 2024, pues fue el escenario para el que más compitió, aunque desde el 14 aniversario de esta en marzo de dicho año no aparece por allí. Entonces, intentó sin éxito conquistar el Campeonato EVE ante Nina Samuels. 

Chisako, habitual de Sendai Girls, disputó su único combate para EVE en 2018, cuando fue derrotada por Alba Fyre (entonces Kay Lee Ray) durante el show #SHEVOLUTION.

VENY tiene mayor bagaje que su compatriota, un total de cuatro luchas, y la última hasta ahora se produjo en 2022, durante el segundo show de SHE-1, yendo, junto a Takumi Iroha, contra Skye Smitson y Rhia O’Reilly. 

► Cartel de EVE 140: Global Women Strike IV

A continuación, todo lo anunciado por ahora para EVE 140: Global Women Strike IV, a celebrarse el viernes 3 de octubre desde The Big Penny Social en Londres (Inglaterra). 

 

 

