¿Su futuro es WWE? Bad Bunny dejará la música en 2023

El día de hoy, la estrella de la música, Bad Bunny, fue noticia mundial. Primero, porque en una reciente entrevista con Billboard, anunció su retiro temporal de al música. Y luego, porque Triple H, el Director Creativo de WWE, dejó saber en sus redes sociales que se reunió con «San Benito» en la tarde de hoy en Los Ángeles, California, ciudad en donde en 2023 se realizará el gran evento premium WrestleMania 39.

.@sanbenito is such a big star that when he drops in to have lunch… he just lands his plane in downtown L.A., eats and then takes off… #RockStarLife pic.twitter.com/a3mFGJdSSG

— Triple H (@TripleH) December 8, 2022