Strickland quiere pelear contra Chimaev después de UFC 312

Sean Strickland tendrá múltiples opciones de peleas importantes sobre la mesa si recupera el título de peso mediano de Dricus Du Plessis en UFC 312, pero hay una que quiere por encima de todas.

Strickland (29-6 MMA, 16-6 UFC) se enfrentará por segunda vez a Du Plessis (22-2 MMA, 8-0 UFC) en el evento principal de la cartelera del 8 de febrero en el Qudos Bank Arena en Sydney, y tiene la completa expectativa de que recuperará el título que perdió por decisión dividida hace poco más de un año en UFC 297.

Si ese es el caso, Strickland podría estar considerando múltiples enfrentamientos potenciales para la primera defensa del título de su segundo reinado. Una trilogía con Du Plessis podría entrar en juego, un enfrentamiento con el contendiente invicto Khamzat Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC), o tal vez una revancha con Israel Adesanya si vence a Nassourdine Imavov en el evento principal de UFC Fight Night 250 del sábado.

Strickland no se anduvo con rodeos al señalar cuál de esas posibilidades es la más convincente por razones tanto personales como financieras.

“Big C*mshot (Chimaev). Es un maldito cabrón checheno. Cualquiera que pelee con ese tipo va a recibir un maldito sueldo, amigo. El maldito cabrón checheno”.

El director ejecutivo de UFC, Dana White, dijo después de UFC 311 que espera que Chimaev desafíe al ganador de Du Plessis vs. Strickland después de UFC 312.

El entusiasmo en torno a “The Wolf” está en su punto más alto después de que dominara a Robert Whittaker para ganar la Sumisión del Año 2024 en UFC 308 en octubre. Sin embargo, Strickland no cree que Chimaev sea tan bueno y estaría encantado de tener la oportunidad de demostrárselo al mundo dentro del octágono.

«Se puso duro y peleó con un maldito tipo que salió muy maldito y no le importa una mierda. Rob es conocido por ser una maldita superestrella o un maldito lata, y él era un maldito lata. Simplemente se encontró con demasiada presión. Cuando termine con el maldito Chimaev, volverá a vender malditas estafas de criptomonedas.

“¿Chimaev puede pelear? Sí. Puede pelear. Pero tú no eres un hombre. Yo sé que no eres un hombre. Tú sabes que no eres un hombre. Todo el mundo sabe que no eres un hombre”.