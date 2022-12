Sean Strickland perdió por decisión dividida ante Jared Cannonier en UFC Vegas 66. Después de llamarse a sí mismo un «mal perdedor», Strickland expresó su descontento con la forma en que los jueces calificaron el combate de cinco asaltos.

En un video subido a Instagram después de la derrota, ‘Tarzán’ explicó que estaba molesto con los jueces por darle la pelea a Cannonier cuando fue él quien infligió el mayor daño y tambaleó a ‘The Killa Gorilla’ varias veces durante la pelea:

«Saben, muchachos, soy un puto mal perdedor. Felicitaciones a Jared, pero de nuevo. Tienes jueces que no saben cómo hacer su trabajo. [Cuando] en realidad mira las tarjetas de puntuación cuando miras los strikes significativos y miras cuántas veces lo hice tambalear y tienes gente, expertos en el campo que se me acercan y me dicen: «Sí, hombre, no sé cómo perdiste ese uno, acertó mucho más, las tarjetas de puntaje deberían decirlo. «Es evidente que gané».

Aunque la pelea fue fácilmente una de las peleas más reñidas del año, las tarjetas de puntuación finales reflejaron una victoria por decisión dividida para Cannonier. Los jueces Derek Cleary y Junichiro Kamijo anotaron la pelea 49-46 a favor de ‘The Killa Gorilla’, mientras que Sal D’Amato vio la pelea como 49-46 para Sean Strickland.

Según las estadísticas oficiales del evento, ‘Tarzán’ superó ligeramente al jugador de 38 años en términos de golpes. Strickland también anotó un derribo y disfrutó de 48 segundos de tiempo de control total durante la pelea.