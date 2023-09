Strickland critica a Adesanya antes de pelea en UFC 293

Los sentimientos de Sean Strickland hacia Israel Adesanya se están volviendo más conflictivos a medida que se acercan las horas de su pelea por el título de UFC 293 .

Strickland (27-5 MMA, 14-5 UFC) está listo para desafiar a Adesanya (24-2 MMA, 13-2 UFC) por el título de peso mediano en el evento principal del evento principal del PPV del sábado en el Qudos Bank Arena, que sigue las preliminares en ESPNews/ESPN+ y las primeras preliminares en ESPN+.

La pelea se ha ido gestando durante más de un año desde que la pareja tuvo un acalorado intercambio de opiniones en la conferencia de prensa previa a la pelea de UFC 276 en julio de 2022, y Strickland no ha perdido ni una sola oportunidad de ofrecer palabras duras sobre el campeón. Eso no ha cambiado a medida que se intensifica la semana de pelea.

«Esto es lo que pasa con Izzy: Izzy es la maldita definición de cobarde. Ese hombre se subirá a toda bola, a cualquier carro que le haga bien. Mírame. (Soy) un hombre del pueblo”.

Adesanya tampoco ha dudado en compartir sus fuertes palabras sobre Strickland. Le dijo a The MacLife el lunes que cree que el retador es “inseguro” y se refirió a sus payasadas como vergonzosas, comentarios que Strickland no tomó a la ligera.

“¿El tipo que se pinta las uñas y tiene pensamientos homosexuales ocultos me está llamando jodidamente vergonzoso?. No me estremezco. No digo nada que me avergüence. Digo cosas que son jodidamente ciertas. Izzy es una maldita prostituta. Izzy vendería su maldito trasero por esa cantidad en dólares. Si fuera 1942, Izzy estaría caminando como un ganso por la calle. Si hemos aprendido algo sobre Izzy: ese hombre no tiene carácter. No tiene columna vertebral. Uno de los mejores kickboxers del mundo. Yo admito eso. Pero en lo que respecta a ser hombre, no sé qué carajo te pasó”.

Se espera que la conversación entre Strickland, de 32 años, y Adesanya, de 34, continúe a medida que se acerca la noche de la pelea, y se enfrentarán por primera vez en la semana de la pelea en la conferencia de prensa previa a la pelea del jueves. Sin embargo, todo concluirá cuando ellos entren al octágono, y en ese momento dependerá de los luchadores cumplir.

Strickland admite que ha estado trabajando duro en su lucha antes de UFC 293, ya que aparentemente sería su mejor camino hacia la victoria. Sin embargo, dijo que no puede hablar honestamente de cuál será su plan de juego cuando entre a la jaula, pero está ansioso por descubrirlo mientras todos los demás lo miran.

«Hemos estado luchando duro. Hemos estado haciendo todo el trabajo. Pero cuando entro ahí, a veces el retrasado se hace cargo. A veces el CTE toma el relevo. Yo dije: ‘Vamos a hacer kickboxing’. Entonces lo descubriremos”.