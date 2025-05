Strickland aconseja a Pereira sobre cómo vencer a Ankalaev

Sean Strickland quiere ver a Alex Pereira rejuvenecer antes de enfrentarse nuevamente al campeón de UFC Magomed Ankalaev.

Pereira (12-3 MMA, 9-2 UFC) perdió su título de peso semicompleto ante Ankalaev por decisión unánime en UFC 313 en marzo. El mánager de Ankalaev, Ali Abdelaziz, reveló a MMA Junkie que se ofrecieron dos fechas para la revancha, pero la pelea aún no se ha concretado.

Strickland, quien ha entrenado con Pereira y Ankalaev (21-1-1 MMA, 12-1-1 UFC), le aconsejó a «Poatan» que se tomara un descanso antes de intentar recuperar su título. Como campeón de peso semipesado de la UFC, Pereira compitió cuatro veces en un año calendario.

«Ankalaev es buenísimo. Creo un par de cosas. Creo que Alex tiene muchas posibilidades de ganarle en la revancha. Creo que Alex se pasa de la raya. O sea, ¿cuántas defensas de título tuvo? Subiendo y bajando de categoría, donde Ankalaev pasa un tiempo en la banca. Siendo tan activo y, además, una superestrella. Nadie sabe quién demonios es Ankalaev. Ankalaev camina por la calle, nadie sabe quién demonios es ese tipo.

Alex es una superestrella. No puede salir de casa sin que alguien le diga: «Mierda, ahí está Alex, ¿nos hacemos una foto?». Es un poco agotador. Si llevas a Ankalaev, que vive en una maldita cueva, no sé de dónde cojones es. No tiene que lidiar con la misma presión de la fama que en Estados Unidos. Así que creo que Alex, si se toma un respiro, se despeja, llega con energías renovadas y deja de viajar por todo el mundo, tiene muchas posibilidades de ganarle.