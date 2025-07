Trish Stratus sonríe y suspira hacia Evolution 2

Evolution 2 presentará a la miembro del Salón de la Fama Trish Stratus desafiando a Tiffany Stratton por el Campeonato Femenil WWE. La rivalidad y el combate no salieron totalmente de la nada pero sí existe ese sentimiento en parte del Universo WWE. Y también en la propia retadora.

Locked in. 3 more sleeps … #WWEEvolution pic.twitter.com/Z9S6pq6oVU

.@tiffstrattonwwe will defend her WWE Women’s Championship against @trishstratuscom at #WWEEvolution 🏆

🎟️ https://t.co/EeVPiItMeH pic.twitter.com/o9hOPrsgJA

— WWE (@WWE) July 5, 2025