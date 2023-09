Tiffany Stratton: «Seré el centro de Raw y SmackDown»

«Llevo dos años de carrera, y mira lo que he conseguido. Becky Lynch, por su parte, estaba pensando en ser azafata de vuelo. Nos vemos la semana que viene, per**. Adiós«. Tiffany Stratton va a exponer el Campeonato NXT ante Becky Lynch mientras piensa en su futuro éxito tanto en Raw como en SmackDown cuando WWE la asccienda.

Todavía no se sabe cuando eso podría suceder pero es de suponer que en algún momento de 2024. Especulando, no sería un disparate que su primera presentación, más allá de las apariciones que ha estado haciendo desde la zona del público en los shows del main roster, sea durante el Royal Rumble. Veremos qué más sabemos próximamente.

It doesn't get much bigger than this. @tiffstrattonwwe will defend her NXT Women's Championship against @BeckyLynchWWE NEXT WEEK in our Main Event of #WWENXT!

📺 8/7c on @USANetwork

