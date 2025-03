Steve Austin habla del cambio de John Cena: «Finalmente sucedió»

La leyenda de la lucha libre, Stone Cold Steve Austin, ha compartido su opinión sobre el inesperado giro de John Cena en la WWE, el cual sorprendió a todo el mundo de la lucha libre, pues por más de 20 años fue el bueno de la película y ahora ser el villano.

Para Stone Cold, esto era algo que tenía que pasar, pues aunque muchos esperaban que terminara su carrera como «face», el cambio era algo que el veterano luchador ya presentía que pasaría.

«Tenía que suceder tarde o temprano, y finalmente sucedió», afirmó Austin. «Será interesante ver si la gente lo acepta como un villano o si se tendrá que volver a convertirse en un babyface. Creo que aún está por verse a medida que se desarrolle la historia. No obstante, han iniciado una preparación épica para WrestleMania, y eso es lo que hacen todos los años«.

► ¿Stone Cold estará en WrestleMania 41?

Además, se le preguntó a Austin si estaría presente en WrestleMania este año como posible reemplazo de Cody Rhodes. El exluchador aseguró que aún no ha sido contactado para dicho evento. Si bien no negó rotundamente su participación, dejó la duda sobre si está manteniendo el secreto o simplemente no tiene planes de involucrarse.

Cabe recordar que Austin salió del retiro en 2022 para enfrentarse a Kevin Owens en un combate No Holds Barred en WWE WrestleMania 38. Este fue su primer combate desde 2003, cuando tuvo que alejarse del ring debido a lesiones acumuladas. Su regreso fue bien recibido por los fanáticos, lo que ha generado especulaciones sobre otra posible aparición en el cuadrilátero.

Por otro lado, John Cena se enfrentará a Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutible de la WWE el próximo mes en Las Vegas, Nevada. En un giro aún más sorprendente, The Rock estará en la esquina de Cena. De conseguir la victoria, Cena alcanzará su 17° campeonato mundial, estableciendo un nuevo récord en su ilustre carrera de 47 años.

WrestleMania promete ser un evento épico con giros inesperados y combates de alto impacto, lo que mantiene a los fanáticos en la expectativa de lo que sucederá en el magno evento de la lucha libre.