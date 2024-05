► «Willow Nightingale es como si Mick Foley fuera un Teletubby»

Kris Statlander y Stokely Hathaway hablan de la Campeona TBS de AEW, Willow Nightingale, al término del episodio de Rampage de 1 de mayo, donde la monarca derrotó a Skye Blue en un combate Manitoba Massacre para retener el título mientras se prepara para defenderlo contra Mercedes Moné en Double or Nothing el 26 de mayo en la que será la primera lucha de la retadora en la casa Élite. Su amiga y manager la felicitan por su reciente victoria y la animan a seguir adelante.

Stokely Hathaway: «¡Felicidades a Willow Nightingale! Quiero decir, lo que lograste allí fue fenomenal. Es como si Mick Foley fuera un Teletubbie. Con todas esas chinchetas y el alambre de púas, puedo decir que está que arde. En un período de tiempo tan corto, ya es una de las mejores Campeonas TBS de todos los tiempos».

Kris Statlander: «Una de las mejores, sí. Como una verdadera Campeona TBS, creo que está totalmente capacitada para continuar la tradición de ser una luchadora incansable. Queremos verte semana tras semana, peleando, defendiendo y honrando el Campeonato TBS».

SH: «Willow, felicidades».

KS: «¡Hacia adelante y hacia arriba!».

Por ahora, el menú del PPV del 26 de mayo se ve así:

¿Qué te parece de momento Double or Nothing? ¿Crees que Willow Nightingale retendrá el Campeonato TBS?

#AEWDoN Sunday, May 26@MGMGrand Garden Arena | Las Vegas

LIVE on PPV!

TBS Championship

Willow Nightingale (c) vs. Mercedes Moné@willowwrestles is set to defend the TBS Title against The CEO @MercedesVarnado at #AEW Double Or Nothing LIVE from Las Vegas pic.twitter.com/Z7BRCCOaXP

— All Elite Wrestling (@AEW) April 22, 2024