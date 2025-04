De manera totalmente sorpresiva, en la más reciente edición de AEW Dynamite, vimos cómo Stokely Hathaway regresó a AEW. Esto, luego de estar seis meses fuera de la televisión de AEW.

Y, también, de manera sorpresiva, vimos cómo Hathaway se unió a FTR, quienes ahora muestran su lado villano de forma completa. Dax Harwood y Cash Wheeler ahora están bajo las alas de Stokely Hathaway.

Pues bien, ahora ya hay más detalles de toda esta situación. Todo gracias a Sean Ross Sapp de Fightful Select, quien señaló que la idea creativa ya estaba en planes desde hacía meses, solo se estaba esperando el momento para llevarla a cabo.

De hecho, hace unas semanas vimos a Hathaway haciendo un «scouting» de equipos en AEW, e incluso, vio una lucha de FTR desde el vestidor. Pero, todo ya estaba fríamente calculado, la historia estaba decidida y casi totalmente finalizada desde hacía meses.

De hecho, se reportó que cuando The Outrunners ganaron más popularidad en AEW, se pensó en apretar el gatillo para poner a Hathaway como mánager de FTR. Sin embargo, los planes cambiaron y solo hasta ahora, que FTR abrazaron un lado más oscuro de ellos, pues Tony Khan decidió poner a Stokely Hathaway como su mánager.

Stokely Hathaway is the new WHAT for FTR?!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & MAX@DaxFTR | @CashWheelerFTR | @TonySchiavone24 pic.twitter.com/oh3Cwx9uaK

— All Elite Wrestling (@AEW) April 24, 2025