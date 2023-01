El ex campeón de los pesos pesados de la UFC Stipe Miocic no descarta una trilogía con Francis Ngannou a pesar de la salida de Ngannou de la UFC.

Ahora, la posibilidad de una trilogía Miocic vs Ngannou en la UFC parece inexistente. Pero Miocic, ex campeón de boxeo de los Guantes de Oro, no estaría en contra de una pelea con Ngannou en el ring.

Durante una entrevista reciente con The MMA Hour, se le preguntó a Miocic si estaría interesado en enfrentarse a Ngannou en el ring de boxeo.

“Eso sería fantástico”, respondió Miocic.

Ngannou probablemente luchará en el ring de boxeo para su próxima aventura en los deportes de combate, como admitió en The MMA Hour a principios de esta semana. Quiere a Anthony Joshua o a Tyson Fury para su primer combate de boxeo.

Antes de la derrota ante Ngannou, Miocic obtuvo victorias sobre Daniel Cormier, Junior dos Santos y otros contendientes importantes como campeón de la UFC. Podría decirse que es el mejor peso pesado en la historia de la UFC.

Miocic, de 40 años, podría estar en el camino de la lucha en los próximos años, y quiere marcar la casilla de la trilogía de Ngannou antes de que todo esté dicho y hecho.