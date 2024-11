Stipe Miocic: «Voy a hacer lo que quiero hacer contra Jon Jones»

Si bien todos en el ámbito de las MMA han dicho su opinión sobre la próxima pelea por el título de peso completo de UFC en UFC 309, Stipe Miocic se ha mantenido discreto, preparándose para la pelea más importante de su carrera.

El 16 de noviembre, Miocic (20-4 MMA, 14-4 UFC) regresará al octágono por primera vez en 1.330 días. No es un regreso cualquiera. Es el regreso. El hombre que muchos consideran el mejor luchador de MMA de todos los tiempos, Jon Jones, estará frente a Miocic, considerado el mejor peso completo, dentro de la jaula del Madison Square Garden de Nueva York.

El título de peso completo de UFC estará en juego en lo que podría ser la última pelea tanto para Miocic como para Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC).

“Estoy emocionado, honestamente. Finalmente está aquí. Se suponía que sucedería el año pasado, desafortunadamente una lesión lo impidió, pero aquí estamos. Estamos a tres semanas de que suceda. Estoy listo, hombre. He estado entusiasmado. Me quedo callado. Me concentro en la tarea que tengo entre manos, solo me preocupo por mi pelea. Eso es todo lo que me preocupa”.

Durante todo el debate sobre el título de peso completo, Miocic ha mantenido la cabeza gacha trabajando. La pelea estaba inicialmente prevista para noviembre pasado en UFC 295, pero Jones se desgarró el músculo pectoral , lo que retrasó la pelea.

En reemplazo de la pelea perdida, Tom Aspinall se coronó campeón interino al noquear a Sergei Pavlovich. Aspinall, que se sintió como el hombre extraño al no tener la oportunidad de unificar el título, logró una rara defensa del título interino al derrotar a Curtis Blaydes en UFC 304.

Algunos creen que Miocic, que regresa de una derrota por nocaut ante Francis Ngannou, no merece pelear por el título mientras Aspinall está en una racha tan buena. La UFC decidió que una pelea de “el más grande contra el más grande” era el camino a seguir y se ha mantenido firme a pesar de las fuertes críticas.

Mientras tanto, Miocic se ha mantenido relativamente tranquilo mientras se prepara para derrotar a Jones, quien se convirtió en campeón de peso completo al someter a Ciryl Gane en UFC 285 en marzo pasado.

Con la pelea ahora a la vuelta de la esquina, Miocic confía en que podrá tomar el control de la pelea y no esperará para descubrir qué tipo de plan de juego traerá Jones.

“Jon Jones hace muchas cosas bien, pero tengo grandes entrenadores, grandes compañeros de equipo y me preparan para lo que suceda. No voy a esperar a ver qué hace él, voy a hacer lo que quiero hacer”.

A sus 42 años, Miocic sabe que no le quedan muchos días en el deporte. Sin embargo, no está listo para decir que UFC 309 será su último paso por el octágono.

“No lo sé. Lo digo después de cada pelea, pienso en retirarme. Así que ya veremos. Ahora mismo, solo estoy preocupado por la pelea, y puedo preocuparme por eso después hasta que suceda”.