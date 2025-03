Stipe Miocic revela sus nocauts más satisfactorios

Stipe Miocic ha nombrado recientemente las victorias por KO de las que se siente más orgulloso durante su carrera en la UFC.

Miocic está ampliamente considerado como el mejor peso pesado de la historia de la UFC, y ostenta los récords de defensas consecutivas (tres) y totales (cuatro) del título de la división, cada una de ellas contra rivales de primer nivel.

El púgil de Ohio, de 42 años, no pudo revalidar por tercera vez el título de los pesos pesados al perder por nocaut decisivo ante el campeón Jon Jones en el UFC 309 el pasado noviembre. Tras la derrota, anunció oficialmente su retirada del deporte.

Aunque el veterano de la UFC no ofreció su mejor actuación en su última pelea, su legado en la división de los pesos pesados sigue siendo innegable. Con victorias sobre nombres de élite como Alistair Overeem, Junior dos Santos y Francis Ngannou, Miocic construyó un currículum que habla por sí mismo.

Se retiró con un impresionante récord de 20-5, incluyendo 14 nocauts – sin embargo, dos se destacan como sus favoritos personales.

Durante una reciente entrevista con BIGPLAY Sports Network, Stipe Miocic fue preguntado por los nocauts «más satisfactorios» de su carrera. Si bien tiene en alta estima todas sus finalizaciones, el ex campeón de peso pesado de UFC dijo que su KO en la primera ronda para destronar a Fabricio Werdum en UFC 198 en mayo de 2016, frente a una multitud brasileña hostil, fue uno de los mejores momentos de su carrera.

«Cuando gané el título en Brasil», dijo Stipe Miocic. «Porque había, ya sabes, como 45.000 personas allí, y 44.990 eran brasileños hablando portugués, diciéndome que voy a morir. Yo tenía 15 familiares y amigos allí, y entonces le golpeé, y se apagó. Estaba oyendo: “Yay, un nuevo campeón”, y fue tan molesto porque, como, estaba tranquilo, fue incómodo, pero fue genial«.

Stipe Miocic también llamó a su nocaut en la primera ronda de Overeem en UFC 203 en septiembre de 2016 uno de sus momentos más icónicos, ya que defendió su título frente a una multitud local rugiente en Cleveland.

«Por supuesto, el de aquí en Cleveland también fue impresionante… Es gracioso, hablo de ansiedad -no tengo mucha ansiedad- y durante esa pelea, salir con todo el mundo gritando tu nombre, fue surrealista. La gente sueña con esas cosas, y ahora se me pone la piel de gallina al pensarlo. No podía recuperar el aliento. Estaba peleando y pensé: «Esto no está bien. ¿Qué hago? Entonces [Overeem] me golpeó y me dejó caer, y yo estaba como, ‘Estoy bien ahora. Resetea, vamos a hacerlo’. Luego me puse encima y le rematé, y pensé: “Gracias a Dios, podría haber sido mucho peor”«.