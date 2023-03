Stipe Miocic responde a comentarios de Jon Jones

Stipe Miocic siempre ha estado orgulloso de su trabajo como bombero, y no dejará que algunas bromas de Jon Jones lo desanimen.

Jones hizo un regreso triunfal a la competencia en UFC 285 , sometiendo rápidamente a Ciryl Gane para capturar un título vacante de peso completo. Durante la semana de la pelea, Miocic y el presidente de UFC, Dana White dijeron que Miocic, el poseedor del récord de defensas consecutivas más exitosas del título de peso completo de UFC (3), desafiaría al ganador del evento principal del sábado pasado.

Un enfrentamiento entre Jones y Miocic ahora está en camino, y Jones usó parte de su conferencia de prensa posterior a la pelea para bromear que Miocic podría querer “tomarse un tiempo libre de ser bombero en este momento” para prepararse mejor para su pelea. Miocic respondió al jab en The MMA Hour el lunes.

“Creo que todos tratan de decir eso y se dan cuenta de que están en un mundo de dolor cuando no sucede de la manera que ellos quieren. No sé si él sabe esto, pero he sido bombero todo el tiempo que he estado en mi carrera en el UFC. Pero como sea, eso no es asunto mío. Realmente no me importa.

Miocic actualmente trabaja como paramédico de bomberos en su estado natal de Ohio, algo que ha hecho a lo largo de su carrera de 12 años en UFC. El trabajo no parece obstaculizar su carrera como peleador de manera significativa, ya que ha compilado un récord de 14-4 en UFC con cuatro defensas exitosas del título de peso completo en dos reinados.

El presidente de UFC, Dana White, reaccionó a la rápida victoria de Jon Jones sobre Ciryl Gane en UFC 285, si Jones peleará contra Stipe Miocic a continuación, la reacción de Tom Brady ante Jon Jones, la sorpresiva victoria de Alexa Grasso sobre Valentina Shevchenko, el futuro de Derek Brunson, Conor McGregor y Michael Chandler choque en el set en The Ultimate Fighter 31, la aparición de Jake Gyllenhaal con Conor McGregor en UFC 285 para la nueva versión de “Road House”, y más.