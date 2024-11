Stipe Miocic emite declaración tras retirarse en UFC 309

Un emocionado Stipe Miocic habló el lunes sobre su decisión de retirarse después de UFC 309. Miocic (20-5 MMA, 14-5 UFC) colgó los guantes después de una derrota por nocaut técnico en el tercer asalto ante el campeón de peso completo Jon Jones en el evento principal del sábado en el Madison Square Garden en Nueva York.

El ex dos veces campeón de peso completo de UFC recurrió a Instagram para agradecer a su equipo, familia y fanáticos por su increíble trayectoria, que lo llevó a ser considerado posiblemente el mejor en la historia de la división.

“Permítanme comenzar esta publicación diciendo que estoy bien. He pasado por cosas mucho peores. Espero que todos hayan disfrutado del espectáculo del sábado. ¡Qué manera increíble de terminar! Comencé este viaje peleando en las boleras locales y lo terminé llenando el Madison Square Garden. Realmente no hay nada mejor que eso. Lamento no haber obtenido la victoria, pero no puedes obtenerlas todas. A veces no es tu noche, esa es la naturaleza de la bestia. No puedes planear un final perfecto en este deporte, pero supongo que el final perfecto es haber tenido la suerte de poder hacerlo. Todos ustedes me han dado mucho y espero haberlos enorgullecido. Croacia y Cleveland, Ohio, especialmente. Sentí que todos ustedes estaban conmigo en cada batalla.

“Para Marcus Marinelli y el equipo de Strongstyle. Empezamos juntos, terminamos juntos. Lloramos juntos y sangramos juntos. Si la gente supiera la historia completa de todo lo que hemos pasado… podríamos escribir una novela bastante genial. No hay nadie más con quien hubiera compartido este viaje… la mejor parte es que somos familia para siempre… Marcus, sé que mi padre ha fallecido. Pero también sé que aprecia que hayas intervenido y sido la figura paterna que necesitaba en mi vida.

“Tuvimos un entrenador de carreras increíble. Me dedicaste años de tu vida. Hicimos historia basándonos en un sueño y tú tuviste una visión. Ahora tenemos más tiempo para beber vino y jugar al euchre mientras nos burlamos de Bobby porque es terrible defendiéndose. A mis oponentes, gracias a todos. Aprendí algo de cada uno de ustedes. Fue un honor ir a la guerra, hermanos.

“A mi esposa, eres mi roca. El barco no navega sin ti. Te sacrificaste tanto por este sueño y te amo. Dios sabía que te necesitaba y ¡me motivas más que nadie! Extrañaré colgarte en Embedded, pero existe YouTube para eso. A mis hijos, todo lo que he hecho es por ustedes dos. A mi mamá, sé que esta no es la carrera que hubieras elegido para mí. Pero siempre has estado de mi lado desde el primer día… éramos tú y yo. A mi familia deportiva de Vayner, ¡ustedes son los mejores en el negocio!

“Y finalmente, a los fanáticos: ustedes son el corazón de este deporte. ¡Ustedes son lo que hace que las MMA sean increíbles! Sin ustedes, los luchadores ni siquiera existiríamos. ¡La emoción que me dieron al caminar hacia ese octágono está grabada para siempre en mi memoria! Gracias por eso, no me voy a ningún lado. ¡Estoy emocionado por comenzar algunos proyectos nuevos, traer de vuelta el podcast, analizar todas mis peleas y compartir mi realidad con ustedes! Hasta mi próxima pelea… ¡Es broma, es broma! Eternamente agradecido. ¡Ha sido un viaje increíble!”

En su primer reinado como campeón de peso completo de la UFC, Miocic defendió su título un récord de tres veces, consiguiendo victorias sobre Alistair Overeem, Junior dos Santos y Francis Ngannou. Sus dos victorias más recientes fueron en peleas por el título consecutivas contra Daniel Cormier.