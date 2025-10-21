Sting: «Yo debería haber muerto»

El icónico ex-luchador de WWE, AEW o WCW Sting habla sobre su legendaria carrera, reciente retiro, la gira 2025 or Never, sus hijos y su legado y más. Cabe mencionarse que la entrevista es anterior a su sorpresivo regreso a All Elite Wrestling para ayudar a Darby Allin a vencer a Jon Moxley en WrestleDream 2025.

► En palabras de Sting

La gira de despedida 2025 or Never

“Los fans me preguntan mucho si de verdad este es el final, si nunca más volveré a usar el maquillaje. Y sí, recibo muchas respuestas y preguntas de ellos. La más común es: ‘¿Estás seguro de que esto es todo? ¿Y si hicieras de nuevo al Sting surfero?’ Pero no puedo hacer más al Sting surfero, ya no podría lograrlo. No es una despedida, simplemente… ya no más de esto. Los fans me muestran fotos suyas de Halloween cuando tenían cinco, seis, ocho años, pintados como yo, y ahora se las muestran a sus hijos. Es increíble cómo se ha vuelto algo generacional. Abarca a todos.”

Los fans y las anécdotas en convenciones

“Un hombre se me acercó con un documento —como un título de propiedad de un auto— y quería mostrármelo para que viera que era auténtico: su segundo nombre era Sting. Fue increíble.”

Sus combates en Japón

“Probablemente cada combate que tuve con Muta fue especial. Pero hay uno en particular que siempre será especial sin importar qué: luché contra Antonio Inoki. Eso me da un gran motivo de orgullo. No muchos pueden decir que pelearon con él.”

Randy Savage

“Randy era simplemente… Macho Man Randy Savage. No había nadie como él. Dios rompió el molde después de hacerlo. Estuvo con nosotros en el auto, en la carretera, durante cerca de un año, y nos divertimos muchísimo. Jugábamos cartas en el vestidor, salíamos, causábamos problemas por todos lados… Era divertidísimo estar con él. Extraño a Randy.”

Sus hijos participando en su lucha de retiro

“Fue exactamente como lo imaginé. Fue como un sueño, una situación surrealista poder verlo hacerse realidad exactamente como lo había visualizado. Una noche increíble. Es algo que quedará grabado en mi mente para siempre. Probablemente el punto más alto de mis 40 años de carrera.”

Su legado y lo que le diría a su yo más joven

“Sí, creo que hice sentir orgulloso a mi yo más joven. Pero si pudiera hablar con el Sting del comienzo, le diría: ‘Más vale que te pongas bien con el Señor ahora. No esperes’. Yo debería haber muerto… Es una historia larga, pero sí, eso le diría.”

Futuras fechas

“Las fechas que ves en línea no están completas. No se guíen solo por eso. Hay muchas más por venir. Todavía no hemos terminado.”

