Con los rumores, cada vez mayores, de que Sting está interesado en AEW, y en poder acabar su carrera allí, dado que ya no tiene contrato de ningún tipo con WWE, y no estuvo interesado en renovar, presumiblemente porque la compañía ni siquiera pensó en darle una oportunidad para que buscara su alta médica con el doctor Joseph Maroon. Booker T cree que Sting quiere colgar las botas bajo sus propios términos, como Edge, así que propuso una lucha que a él le encantaría ver en AEW. Esto dijo en su podcast Hall of Fame:

► Sting vs Darby Allin

"Cualquier cosa puede suceder en este negocio. Los viejos siempre sienten que quieren saltar al ring. Siempre sienten que les queda algo en el tanque. Siempre sienten que tienen una última etapa en ellos. No dudaría por un minuto que veamos a Sting de regreso en el círculo cuadrado luchando contra... Darby Allin. Sting vs Darby Allin, ¿sabes a lo que me refiero.

"WCW se acabó y Sting estuvo en silencio durante un buen tiempo hasta que apareció TNA, fue parte de eso, pero no abarcó todas las expectativas que queríamos ver de Sting, así que tuvo que hacer un viaje a WWE para tener ese momento. Sting no era un pollo de primavera. Sting era el chico más viejo en el vestidor. Sting no pudo salir y luchar al mismo nivel que antes podía, porque el padre tiempo siempre alcanza a todos.

"Estoy seguro de que le hubiera gustado una carrera mejor en WWE. Estoy seguro de que le hubiera gustado hacer un mayor impacto en WWE. Estoy seguro de que Sting, en su mente, quería hacer mucho más de lo que su cuerpo le permitía y una vez que tienes una lesión como la que él tuvo estando en WWE, ellos te ponen en una lista de 'no contacto'. Entonces, lo que puede hacer allí es escaso o nulo, en términos de salir al ring y tener un momento de WrestleMania con The Undertaker, las posibilidades son muy pequeñas tirando a ninguna.

"Así que lo veo dando el salto a AEW. Puedo verlo haciendo eso porque en este momento, es muy probable que Sting esté sintiendo que le queda algo por dar, así que Sting probablemente también sienta que debe hacerlo y terminarlo. Muchos luchadores tienen esa valentía. Quieren retirarse de una manera especial, ya saben lo que les esto diciendo. Creo que los rumores son ciertos. Leí en Internet un titular que decía 'Miembro del Salón de la Fama WWE no aparecerá en el PPV AEW Double Or Nothing 2020', pero eso podría ser humo y espejos".