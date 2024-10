Sting: «Vince McMahon quería mi retiro en WWE»

«The Icon» Sting revela que no quería retirarse en 2016 pero que Vince McMahon, entonces mandamás de WWE, quería que lo hiciera en su compañía. En realidad, lo hizo y no lo hizo. Sí porque realmente estuvo más de cinco años sin luchar desde que se lesionara de gravedad enfrentando a Seth Rollins por el Campeonato WWE en Night of Champions 2015. No porque en 2021 regresaría a los cuadriláteros en AEW, donde disputaría un total de 29 luchas hasta finalmente sí decir adiós en 2024.

► El retiro de Sting en 2016

«Quien diga que no extrañaría eso es un mentiroso, así que, por supuesto, lo extrañaré. Pero nunca voy a volver a luchar de nuevo. Lo sé. Me retiré con WWE, pero también dije que lo único seguro sobre Sting es que nada es seguro. Esto es básicamente un ‘nos vemos luego’. Dejé las cosas abiertas, en realidad no quería retirarme en ese momento. Fue un acuerdo mutuo que hice con WWE en ese momento. Vince [McMahon] quería que me retirara bajo su tutela, y en ese momento, yo estaba bien con eso. Estuve retirado por más de cinco años, pero volví porque, como dije en mi pequeño discurso, recibí esa llamada de Tony Khan y Cody Rhodes, ‘¿Quieres volver y jugar una vez más?’ Así que lo hice, y el resto es historia».

Para él mismo, para los fanáticos, para la casa Élite… para todos fue lo mejor que no se retirara entonces y que casi una década después tuviera el final que se merecía. Esto siempre es complicado para alguien tan grande com Sting pero no cabe duda de que fue una despedida fantástica a un icono de la lucha libre profesional.