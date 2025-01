Sting retirará su look de Stinger este 2025

Sting, una de las figuras más legendarias en la historia de la lucha libre, ha anunciado que este será el último año en el que utilizará su característico maquillaje de «Stinger». Aunque se retiró oficialmente del ring en 2024 durante el evento Revolution de AEW, el luchador de 65 años confirmó a través de su cuenta en X (antes conocida como Twitter) que cerrará esta etapa de su carrera al dejar atrás el icónico estilo que lo acompañó durante décadas.

I have enjoyed meeting fans at events around the world.

As much as I have loved interacting with you all in the traditional Stinger war paint, I’ve decided that 2025 will be my last year appearing in full gear.

I guess it’s 2025 or never. Wow. Tough to speak that out. pic.twitter.com/rbkiEl8Lq3

— Sting (@Sting) January 23, 2025