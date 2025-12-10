Sting reacciona ante el eventual retiro de John Cena

John Cena se enfrentará ante Gunther el próximo 13 de diciembre en el último Saturday Night’s Main Event del año, en lo que será la última lucha en su ilustre carrera de 23 años, y se retirará con el envidiable récord de 17 campeonatos mundiales, un récord que no ha sido obtenido por ningún otro luchador en la historia de la WWE. Recientemente, Cena afirmó que está más que listo para afrontar su último desafío.

► John Cena se retira y es elogiado por todos

Varias leyendas de la lucha libre y estrellas actuales han compartido sus opiniones sobre la decisión de Cena de que definitivamente cuelgue las botas este fin de semana, y recientemente el ícono de la WCW y ex estrella de AEW, Sting, comentó sobre el final de la carrera del 17 veces campeón mundial durante una entrevista en «Going Ringside».

«Felicitaciones a John. Es uno de los mejores de todos los tiempos. Me encanta verlo. Estoy apoyándolo. Espero que sea fenomenal. Estoy seguro de que lo será. Sí, siempre apoyo a esos veteranos».

Tanto Cena como Sting se retiran oficialmente con dos años de diferencia, aunque la ex estrella de AEW colgó los botines a los 64 años, mientras que el 17 veces Campeón Mundial se despide a los 48 años de edad. Recordemos que el último combate de «The Icon» se dio en AEW Revolution 2024, donde formó equipo con Darby Allin para derrotar a The Young Bucks.

Gunther se ganó el derecho a retirar a Cena al ganar el torneo «Last Time Is Now» el viernes pasado en WWE SmackDown, tras derrotar a LA Knight en la ronda final.