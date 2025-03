Sting podría estar más cerca de reaparecer en WWE

El intríngulis es simple: Lex Luger quiere que cuando el próximo mes WWE lo incluya en su «Hall Of Fame», Sting haga los honores, este también quiere y la empresa parece dispuesta a ello, pero «The Icon» sigue bajo contrato con AEW.

Según analizó Dave Meltzer en el más reciente Wrestling Observer Newsletter, la pelota está en el tejado de Tony Khan.

«Sobre el Salón de la Fama, lo más comentado es si Sting presentará a Lex Luger. Según lo que sabemos, Luger pidió a Sting y WWE estuvo de acuerdo. Eso puso la decisión en manos de Tony Khan. Estoy seguro de que no querrá impedir que Sting haga algo que quiere hacer, pero también hay otra cara obvia en esta situación. Supongo que podría intentar negociar […] Es una situación difícil para Khan, ya que se encuentra en la posición de decirle que no a Sting, algo que seguramente no quiere hacer, pero al mismo tiempo, estaría haciéndole un favor a WWE, lo cual es lo último que debería hacer, especialmente después de que WWE decidió competir contra tres PPV seguidos de AEW».

► ¿Cambio de planes?

Pues bien, ahora Sean Ross Sapp ofrece vía Fightful una aparentemente reveladora novedad sobre el asunto. Según el periodista, Sting ha cambiado sus planes de cara al fin de semana de WrestleMania 41. Originalmente, tenía previsto estar en Las Vegas sólo un día, el domingo 20 de abril, para la WrestleCon, y ahora, expone Sapp, estará dos días en «Sin City».

Recordemos, no obstante, que la ceremonia del «WWE Hall Of Fame» se realizará el viernes 18 de abril. Véase, Sting estaría tres días en la urbe, no dos como cuenta Sapp, a menos que decida marcharse y volver en 24 horas.

Lógicamente, tal movimiento por parte de Sting ya se relaciona con la entrada de Lex Luger en el Salón de la Fama de WWE y su pretendido rol de «exaltador», aunque podría significar cualquier otra cosa, si tenemos en cuenta la cantidad de eventos que se celebrarán durante el «WrestleMania Weekend». Por otra parte, siendo pulcros, Sting no tendría por qué dejarse ver por WWE, sino Steve Borden, pues desde que arrancara 2025 el veterano aparece ya en los actos públicos sin su caracterización habitual.