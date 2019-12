Unas horas atrás, FOX hablaba de «combates de ensueño» en WWE mencionando el tantas veces comentado CM Punk vs. Stone Cold. El problema con este tipo de luchas es que como mucho pueden darse en un videojuego. Puede que al analista de WWE Backstage se le pudiera convencer de tener una lucha con una importante cantidad de dinero. Pero nada va a hacer que el miembro del Salón de la Fama se recupere de las lesiones que lo retiraron. Ahora hablamos de otro mano a mano que todos querrían ver también: Sting vs The Undertaker.

► Sting vs The Undertaker: «No creo que vaya a ocurrir»

No es la misma situación, puesto que El Enterrador está semirretirado. Pero si hablamos de lesiones, quien sería su oponente tiene un problema similar a Steve Austin. Ninguno de los dos pueden entrar en acción de nuevo debido a los daños en su cuerpo. Aún así, como vimos hace menos de un mes, el también miembro del Hall of Fame ha seguido presionando para que ocurre. Y podemos decir lo mismo después de leer su última entrevista. Aunque en este caso también mostró que de alguna forma ha aceptado su presente.

Esto comentó el «Stinger» a Sports Illustrated:

«Si existe alguna posibilidad de hacer ese combate en WrestleMania, responderé a esa llamada de teléfono. Podría ponerme en condiciones y hacerlo. Pero creo que mi carrera ha acabado. Cada año pienso en la lucha con Taker, pero no creo que vaya a ocurrir«.

Probablemente todos piensan lo mismo, tanto el Undertaker como WWE. Es una verdadera lástima que no vayan a poder enfrentarse, pero así es la vida. Al menos hemos podido disfrutar de sus legendarias carreras.

Y también de un combate entre ellos. Cuando formaban parte de la extinta WCW, cuando El Enterrador era conocido como Mark Callous, se vieron las caras en un mano a mano en un evento no televisado en el Coliseum de Greenboro, Carolina del Norte.