Sting no quiere que Darby Allin escale el Everest

Darby Allin está decidido a escalar el monte Everest en 2025. No solo eso, sino a representar a AEW de una manera espectacular:

«Lo genial de AEW es que puedo mirarme al espejo y saber exactamente quién soy. Esta compañía me da tanto. Me dejan hacer lo que quiero hacer en el ring frente a todos ustedes, y me dejan hacer lo que quiero hacer en mi vida personal. En abril voy a escalar el Monte Everest, y voy a llevar la bandera de AEW y plantarla en la cima del maldito mundo para recordarle a todos de lo que AEW es capaz«.

► Una decisión tomada

Pero su gran amigo y con quien fue campeón del mundo en parejas «The Icon» Sting ha intentado convencerlo para que no lo haga.

«Me siento bien. Quería hacerlo. Pero cuando me lo quitaron, ahora realmente quiero hacerlo. Siento que el momento y todo lo que está pasando, me siento mucho más como, ‘Está bien. Lo tengo, lo tengo’. Va a ser emocionante. Es mucho trabajo. Y hacer eso en medio de mi tiempo completo con AEW. Es algo complicado, una cosa muy, muy complicada de manejar, pero yo… siento que estoy listo, puedo manejar mucho.

«Él lo ha intentado. Pero sabe que realmente quiero hacerlo. Así que él dice, ‘Está bien. Si estás en una búsqueda espiritual, quieres hacer algo, hazlo’. Así que siento que para mí, escalar el monte Everest, hay tantas cosas que implica. Realmente siento que es un viaje.

«Porque cuando estás escalando una montaña como esa, no tienes la energía para hablar como estamos haciendo ahora. Estamos conversando, no puedes desperdiciar esa energía. Tienes que guardarla… Así que estás solo con tus pensamientos en esta montaña durante básicamente dos meses. Y siento que es una experiencia muy humilde. Y quiero siempre profundizar dentro de mí mismo y recordarme de lo que soy capaz y quién soy. Estoy muy emocionado por esa oportunidad de hacerlo con el Everest y muy agradecido de que AEW me permita hacer esto en medio de mi carrera«, explicó Darby a nuestra compañera Denise Salcedo de Instinct Culture después del reciente AEW All In Texas: Countdown to On Sale.