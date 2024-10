Sting: «Firmé un contrato de varios años con AEW»

No hace mucho, Darby Allin hablaba así de la posibilidad de que Sting vuelva a luchar tras haberse retirado en AEW Revolution 2024:

«Pienso que el siguiente paso en todo lo que tenga que ver con Sting de aquí en adelante es conseguir que su hijo [Steven Borden] esté listo para ser luchador. Está entrenando conmigo ahora mismo. Está entrenando con Adam Copeland. El tiempo de Sting y su arte luchístico, quiero pensar que nunca se acabará, en el sentido de que sus días sobre el ring sí. Es un hombre de palabra. No va a salir del retiro, te lo aseguro. Creo que transmitirá su siguiente legado, y lo hará a través de su hijo».

► Un nuevo contrato con AEW

Hablando con The David Difference en la 58th Annual Cauliflower Alley Club Reunion (vía Kayfabe Friends ), se le pidió a «The Icon» que comentara qué era lo próximo para él.

«Firmé un contrato de varios años con AEW, obviamente no para luchar más, pero es como un acuerdo de licencia, un contrato de leyendas si lo quieres llamar así. Haré apariciones con ellos de vez en cuando, dependiendo de lo que quieran y todo eso. He trabajado en bienes raíces, lo hice antes de ser luchador profesional, así que siempre me ha encantado el sector inmobiliario. Mucha gente me pregunta, ‘¿Eres agente inmobiliario?’ No, no soy agente. Soy inversor. Estaba comprando y vendiendo casas antes de que el término ‘flippear casas’ existiera. Así que gané dinero en bienes raíces antes de la lucha libre, y ahora estoy volviendo a hacerlo, y me encanta».

No, realmente no se espera que Sting tenga un nuevo combate. Su retiro fue fantástico. Aún así, seguro que sus fanáticos lo siguen viendo de cuando en cuando en AEW.