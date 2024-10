Sting: «Extraño ver más color en la lucha libre»

«The Icon» Sting fue luchador profesional durante cinco décadas, triunfó en WWE, donde es miembro del Salón de la Fama, AEW, o WCW. Por ello, hablando a grandes rasgos, pues podríamos entrar en detalle en la espectacular carrera del veterano, siempre es interesante escucharlo (o leerlo). Recientemente, él mismo confirmó que firmó un nuevo contrato por varios años con la casa Élite, o que en realidad no quería retirarse en 2016 pero que Vince McMahon sí quería que dijera adiós en su compañía.

► El color en la lucha libre actual

También, de nuevo en la 58th Annual Cauliflower Alley Club Reunion, reveló algo que extraña en la lucha libre actual:

“Cuando empecé en la lucha libre, aprendí de personajes como el ‘Macho Man’ Randy Savage, quien era completamente exagerado y carismático en su actuación. Incorporé un poco de eso en mi propio estilo, y realmente me gustó. Me encantaba su extravagancia y todos los colores vibrantes que utilizaba. Echo de menos ese tipo de creatividad. Con el paso de los años, he notado que muchos luchadores han adoptado un enfoque más uniforme. Todos parecen tener un estilo similar, tanto en su vestimenta como en sus personalidades. En mis inicios, la lucha libre era clara: había buenos y malos, babyfaces y heels. Esa diferenciación era lo que hacía que todo fuera emocionante y atractivo. Creo que esa variedad realmente marca la diferencia en el espectáculo.”

Si bien es verdad que hubo una época en su carrera que Sting usaba una variedad de colores en sus atuendos, curiosamente se convirtió en un icono por vestir exclusivamente de negro y blanco. El mismo Randy Savage también tuvo momentos en que vestía así.

¿Compartes la misma opinión que «The Icon» sobre la vestimenta de los luchadores actuales?