Sting exaltando a Lex Luger: un dilema para Tony Khan

Todo empezó cuando se anunció que Lex Luger será exaltado al salón de la fama de la WWE, ni corto ni perezoso él manifestó que quiere ser inducido por Sting y DDP.

Todo bien, todo correcto con Diamond Dallas Page.

El dilema es con Sting, puesto que está bajo contrato con All Elite Wrestling.

Los roces entre ambas compañías de lucha profesional podrían afectar el deseo de Luger; puesto que estamos hablando de las dos compañías de lucha libre estadounidense más populares del momento.

Pero analicemos bien la situación, «En los detalles está el diablo» como dijo Mies van der Rohe.

En la más reciente edición del boletín del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer decidió compartir sus apuntes sobre la situación líneas atrás contextualizada.

Y cito.

«Sobre el Salón de la Fama, lo más comentado es si Sting inducirá a Lex Luger. Según lo que sabemos, Luger pidió a Sting y WWE estuvo de acuerdo. Eso puso la decisión en manos de Tony Khan. Estoy seguro de que no querrá impedir que Sting haga algo que quiere hacer, pero también hay otra cara obvia en esta situación. Supongo que podría intentar negociar.

«Esto ya ha pasado antes. Hace años, Billy Gunn estaba bajo contrato con AEW cuando WWE quiso inducirlo como parte de DX. También sucedió antes con Ric Flair, quien estaba en TNA cuando WWE lo incluyó en el Salón de la Fama como miembro de los Four Horsemen. AEW simplemente dejó que Gunn lo hiciera. TNA, en cambio, intentó negociar, y WWE les ofreció un luchador para un show a cambio, aunque sin luchar. Dixie Carter eligió a Christian para que regresara en un PPV, pero eso resultó ser un fiasco, ya que Christian dejó claro que no quería estar allí y no benefició en nada a TNA.

«AEW podría pedir algo a cambio, como una aparición de Cody Rhodes en su show para conseguir una buena audiencia, pero puede que él no quiera hacerlo y, a largo plazo, no serviría de mucho. CM Punk incluso generaría un mejor rating, pero es casi seguro que se negaría rotundamente, y tanto Rhodes como Punk tienen mucho más peso que Christian en su momento.

«Cuando Khan permitió que Billy Gunn participara en el Salón de la Fama de WWE en 2019, eso llevó a Triple H a decir que Gunn trabajaba para una ‘empresa insignificante’ y que Vince [McMahon] terminaría comprándola y despidiendo a Billy de nuevo. Ningún talento de WWE pudo aparecer en el show de retiro de Sting el año pasado, incluyendo Luger. Sin embargo, AEW sí permitió que varios de sus talentos bajo contrato, como Bryan Danielson, Chris Jericho, Paul Wright y Mark Henry (quien finalmente no salió al aire) participaran en un episodio de Raw en homenaje a John Cena cuando Bruce Prichard se lo pidió a Khan. También permitieron a Jericho estar en el pódcast de Steve Austin, lo cual terminó siendo una buena jugada para AEW.

«AEW nunca ha pedido que alguien de WWE aparezca en su programación, ni se esperaría que WWE lo permitiera. Pero después de que AEW hizo todas esas concesiones, WWE no dejó que Luger saliera en cámara en el show de Sting. Es una situación difícil para Khan, ya que se encuentra en la posición de decirle que no a Sting, algo que seguramente no quiere hacer, pero al mismo tiempo, estaría haciéndole un favor a WWE, lo cual es lo último que debería hacer, especialmente después de que WWE decidió competir contra tres PPV seguidos de AEW.

«WWE y AEW sí negociaron sobre la participación de Billy Gunn en un episodio de Raw dedicado a la reunión de DX. Khan estuvo de acuerdo con que participara con la condición de que WWE mencionara que él estaba allí gracias a AEW. WWE rechazó la petición, pero luego Brian James culpó públicamente a Khan por la ausencia de Gunn en lugar de mencionar la verdadera razón (aunque, en su defensa, es posible que James no supiera los detalles en ese momento).

«Si yo estuviera en la posición de AEW, lo haría público y diría: ‘Nos lo pidieron, pero debido a lo que pasó con Gunn, solo estamos pidiendo algo a cambio’. Eso podría ser cualquier cosa, desde un acuerdo en el que WWE acepte no programar eventos contra los PPV de AEW, permitir que su talento aparezca en un futuro Salón de la Fama de AEW (que deberían lanzar pronto con Sting, Danielson y otras figuras históricas), hacer que Levesque se disculpe por su comentario sobre Gunn como gesto de buena voluntad, o incluso que WWE promocione un gran show de AEW. Luego, la decisión quedaría en manos de WWE: aceptar o rechazar el trato. Así, Khan dejaría claro que él no es el responsable si la inducción de Luger no sucede«.