Sting: «Estoy orgulloso de mi paso por AEW»

El talentoso, querido y siempre recordado luchador de WCW, TNA Wrestling, WWE y AEW, Sting, decidió no quedarse con las ganas de retirarse a su manera. Y pese a las indicaciones médicas, decidió no retirarse cuando WWE y Vince McMahon le dijeron, sino que luego de un paso interesante, pero algo frustrado por WWE, decidió ir a AEW.

Allí, Tony Khan le abrió las puertas y lo trató con bastante respeto, pues nunca perdió ninguna lucha, hasta que decidió él mismo colgar las botas y quitarse su maquillaje. La última lucha de Sting fue junto a su gran amigo y pupilo, Darby Allin, defendiendo el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson), el 03 de marzo de 2024 en el PPV AEW Revolution 2024.

► Sting habla de su paso por AEW

Recientemente, Sting fue entrevistado por Adam Barnard de Screen Rant, y allí habló acerca de cuán orgulloso está de su paso por AEW. Estas fueron sus palabras:

«Pareciera que hay un tema recurrente que me ha pasado un par de veces a lo largo de los años, siempre relacionado con WWE, y tiene que ver con desaparecer con el rabo entre las piernas, por así decirlo, y simplemente no querer, después de todos esos años, que terminara de la manera en que estaba terminando. Aunque ya había hecho las paces con eso, lo había aceptado y estaba bien. Pero recibí una llamada de Tony Khan y también de Cody. Cody Rhodes me llamó y me dijo: ‘Hey’, y las palabras de Tony fueron: ‘¿Te gustaría volver y jugar por un tiempo?'».

«Reflexioné sobre la propuesta de Tony Khan por un tiempo debido a mi edad y al temor de que no solo el talento joven de AEW no quisiera verme, sino que quizás los fans tampoco. Tony me aseguró que tanto los fans como el elenco de AEW amarían mi presencia en la empresa, y eso fue lo que me hizo sentir confianza en mi decisión. Tony estaba convencido de que los fans se volverían locos, por eso. Me dio confianza. Tuve grandes conversaciones con él. Empecé a observar y prestar atención a algunos talentos ahí. Darby Allin, por ejemplo. Parecía que mientras veía su show, se sentía como WCW en sus viejos tiempos.

«De todos los logros y momentos en mis casi 40 años de carrera en el ring, mi lucha de retiro fue el mayor destaque de mi carrera. Hubo algo extremadamente especial en esa noche. Incluso he hablado con fans de la lucha libre. Me decían que algo se sentía en el aire esa noche. Era totalmente diferente. Un tipo me dijo: ‘Sentí como si estuviera teniendo una experiencia fuera del cuerpo'».

«Inicialmente, pensé que los últimos 12 meses serían difíciles por la presión de que todos quisieran celebrar mis logros, pero a medida que me fui involucrando en el proceso, me di cuenta de que no solo querían ser parte de eso, sino que estaban emocionados de hacerlo, y mis cuatro palabras son simples: ‘El momento cumbre de mi carrera’.

«Hablando de un momento de círculo completo, tuve un nuevo aprecio por Tony y por todo lo que él pasó y todo lo que yo pasé, y, wow, aquí estamos, círculo completo, juntos de nuevo con esta familia de TNT y TBS. Significó todo en el mundo para mí. Amo a Tony.

«Fue simplemente un gran momento, los últimos tres años. No quería que los fans de la lucha dijeran: ‘Sí, solo está ahí dejándose llevar porque puede’. No quería que dijeran eso. Quería que dijeran: ‘Oh, hombre, está dando todo hasta el final’. ¡Fue divertido! Fue divertido atravesar mesas. Fue divertido saltar desde un balcón. Fue simplemente genial, hombre, y rodeado de todos estos grandes jóvenes talentos. Una increíble trayectoria, y estoy muy agradecido por ello».