Sting elogia la carrera de Great Muta

Sting se encuentra en Japón para la última lucha que sostendrá The Great Muta en el Yokohama Arena dentro del evento “Great Muta Final – Bye, Bye”.

The Great Muta tendrá su último combate el 22 de enero para Pro Wrestling NOAH. Formará equipo con Sting y Darby Allin para enfrentarse a Hakushi, AKIRA y Naomichi Marufuji.

Muta y Sting tienen una larga historia como rivales y socios, y sus carreras se cruzaron más recientemente en AEW Rampage “Grand Slam 2022” cuando Muta salvó a Sting de House of Black (Brody King y Buddy Matthews).

Previo a la lucha en el Yokohama Arena, Sting señaló:

Tengo una alta opinión de Muta y un gran respeto por él. Ambos tenemos más de tres décadas juntos y, en mi opinión, es el único luchador japonés que trascendió la lucha libre en Estados Unidos en lo que respecta a los luchadores japoneses que llegan a dicho país. Muchos grandes llegaron, no me malinterpreten, pero Muta, nadie toca lo que hizo Muta. Hasta el día de hoy, es venerado y respetado tanto por los luchadores como por los aficionados. Nos reflejamos a lo largo de toda nuestra carrera, desde el comienzo hasta el final. hasta el día de hoy. Él es el último de su generación en pie en Japón, yo soy el último de mi generación en Estados Unidos.

Sobre sus sentimientos por el adiós de Great Muta:

Tengo una sensación agridulce. Sabía que algún día tenía que llegar. También está a la vuelta de la esquina para mí, así que me hace pensar en mi propia carrera. Qué racha estelar tuvo Muta. Internacionalmente, es conocido en todo el mundo y uno de los mejores de todos los tiempos. No hay duda al respecto. Lo respeto y le deseo todo lo mejor. Sé que se irá a lo grande, va a ser genial, todo lo que hizo Muta fue genial. Sé que no va a parar ahora.