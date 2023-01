Sting: «El Joker era una extensión de mi personalidad»

Sting fue, sin duda, una de las más grandes figuras de TNA, hoy Impact Wrestling. Duró allí una década, rechazando incluso grandes ofertas de WWE para llegar a esta empresa muchos años antes de cuando tuvo su corta aparición por allí. Y aunque ya tenía un personaje bastante definido desde su etapa en WCW, Sting demostró que no solo era bueno en el ring, sino que también podía evolucionar y dar variedad a sí mismo.

Por eso, en 2008, empezó a utilizar una pintura facial muy similar a la de The Joker interpretado por Heath Ledger. Y tuvo una exitosa etapa como rudo. En una reciente entrevista con The Ringer, Sting admitió que este personaje del Joker era una extensión de su propia personalidad. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► El Sting Joker, la versión preferida de su personaje de Sting

«Ese personaje del Joker, realmente, era una extensión de mí. La mayoría de la gente no ve eso, a menos que llegues a conocerse. Pero, tengo una personalidad en mi vida real, y me encanta divertirme y estar alegre. Es por eso que puedo hacer todas estas cosas cómicas con Orange Cassidy en AEW con facilidad. Me encanta hacer ese tipo de cosas.

«Pero, no sé, era algo que sentía que necesitaba. Nuevamente, me refiero a que necesitaba evolucionar e intentar algo diferente y salir de la caja y tomar riesgos. Lo hice, y me divertí mucho. Ese fue mi personaje favorito, más que todos los que tuve al o largo de los años.

«Si le preguntas a Kevin Nash, Marcus Bagwell, Lex Luger, los hermanos Steiner… Ellos te lo van a decir. Ese personaje del Joker, era básicamente quien era yo. Estaba constantemente haciendo imitaciones tras bambalinas, recuerdo jugar a las caras con Randy Savage y cada mano que le ganaba, la celebraba haciendo voces y acentos.

«Y hasta se enojó bastante por eso y me dijo que no era justo, que sentía que había jugado contra 10 personas diferentes. Me gusta hacer ese tipo de cosas que hacía el Joker Sting. Fuimos a Wembley y amaron al Joker Sting. Me divertí mucho haciendo ese personaje allí. Sin embargo, no me gustó como iban encarrillándose las cosas hacia el final de mi personaje del Joker, así que decidí alejarme de este».