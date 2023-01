Sting cree que WWE quería retirarlo

El debut de Sting en WWE allá por 2014 fue un gran momento, pero el manejo que a posteriori tuvo que soportar “The Icon” hizo de su etapa como luchador bajo contrato con McMahonlandia una decepción e incluso una ofensa para los seguidores de la extinta WCW.

Hoy debidamente respetado dentro de AEW, donde parece colgará las botas, Sting fue tema de conversación de Tony Khan en reciente artículo de D Magazine. Y el mandamás de los Élite no quiso dejar pasar la ocasión para enviarle cierto recado a WWE.

«Definitivamente tenía mucho más que ofrecer de lo que se le pedía o se le permitiría mostrar. Saber que una compañía de lucha podría tener a alguien como Sting, o en realidad, específicamente, al mismo Sting, porque no hay nadie como Sting, bajo contrato, y él querría trabajar, y no querrían usarlo, no tiene sentido, no tiene sentido para mí. No me importa qué compañía es, en qué momento. No me importa cuántas personas tienes bajo contrato. Si Sting quiere estar activo y tienes a Sting en tu lista, ¿por qué no lo utilizarías?»