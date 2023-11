Sting: «AEW me recuerda mucho a WCW»

Las comparaciones objetivas que podemos trazar entre WCW y AEW son bastante limitadas, a pesar de esa extendida consideración, parece que reforzada durante los últimos años, de que se asemejan.

Contextualmente, por supuesto. Bajo la misma plataforma televisiva, AEW recoge el testigo de WCW como alternativa «mainstream» y necesaria a WWE. Sobra recordarlo, el propio Tony Khan confesó querer que AEW se situara sobre la misma posición de la que algún tiempo pudo presumir WCW; y cabe decir que aún tiene tal reto pendiente.

Pero ciñéndonos al contenido, estamos ante dos productos muy distintos. WCW se basaba en personajes e historias, muy por delante del factor «in-ring», así como en antiguas figuras de WWE, con un estilo que podríamos considerar cercano al «sports entertainment».

Mientras, AEW es una suerte de hija rica de ROH y PWG, con una calidad de combates y eventos a años luz de WCW, e incluso con una apuesta por lo extremo también superior; aunque aquella época de gloria de la extinta promotora (mediados-finales de los 90) estuviera menos condicionada por la corrección política.

Y como gran figura en común, Sting.

Como comenté en anterior nota, Sting quiso charlar esta semana con Justin Barrasso de Sports Illustrated, a tenor de su retiro programado para el evento Revolution 2024. Y durante la misma hubo nuevo símil WCW-AEW, cuando «The Icon» recordó su firma con AEW hace ahora tres años.

«Tony Khan me llamó y me pidió que me despidiera por todo lo alto. Me gustó la idea. No pude decir que no. La marca AEW me recuerda mucho a la marca WCW. Tony me permitió volver y divertirme un poco, y estoy muy agradecido por ello. Ha sido muy divertido».