El recordado exluchador, Stevie Richards, recordado por su gran paso por ECW, su etapa en WWE y su paso por TNA Wrestling, sorprendió con sus más recientes declaraciones. Y es que Richards, de 53 años de edad, atacó brutalmente al famoso rapero Travis Scott.

Esto, luego de que se supiera que el fuerte golpe que le dio Scott a Cody Rhodes en Elimination Chamber 2025, le rompió el tímpano de su oreja izquierda, le dejó morado el ojo y rasguños en su cara. Estas fueron sus palabras en su video podcast The Stevie Richards Show:

► Stevie Richards y las duras palabras con las que criticó a Travis Scott

“Travis Scott distrajo la atención. Travis Scott desvió por completo el foco de lo más importante de cara al evento estelar de WrestleMania 41—no el 42. Y ni siquiera recuerdo qué hizo, aparte de tratar de arruinar el evento estelar. Arruinó la atención del segmento hacia él.

“Creo que Travis Scott entró en esto pensando: ‘Esto es tan fácil, esto es tan genial’. Subestimó la cantidad de pensamiento y esfuerzo que se requiere para no lastimar a alguien y para que todo tenga sentido. Si hubiera tenido alguna dirección, conocimiento de producción o siquiera una comprensión básica de la psicología—o simplemente algo de sentido común—habría dicho: ‘Esto no se trata de mí. Soy afortunado de estar en el ring con esto’. Pero no tuvimos eso. Esto fue Travis Scott —no voy a decir la palabrota, pero él solo quería hacer sus cosas—. No le importaba nada más que decirle a la gente: ‘Miren, golpeé a Cody’.

«Travis Scott, a nadie le importas. Créeme, a nadie en Inglaterra que escuche música le importas —tal vez a algunas personas en Estados Unidos—, pero a ningún fanático de la lucha libre le interesa lo que Travis Scott tenga que ver con este negocio.”

“Fuiste arrogante, imprudente, egoísta y, me atrevo a decir, te aprovechaste de Cody. Lo que debería haber pasado—lo que me hubiera gustado que pasara—es que después de que salimos del aire, Cody se hubiera levantado y comenzado a darle una paliza a Travis Scott. Pateándolo en la oreja, golpeándolo en la cara y dándole una lección que nunca olvidaría.”

“Ahora, quiero que todos sepan—tener un tímpano perforado, reventado, estallado, como quieran llamarlo—no es un juego. Yo he tenido uno por una bofetada de Gail Kim. Me atrapó accidentalmente en la oreja y, déjenme decirles, no es broma. Tu equilibrio se descontrola. Es como tener vértigo. A veces ni siquiera puedes luchar, mucho menos recibir golpes y hacer todo lo demás. ¿Pérdida de audición? Eso es solo el comienzo. Tu coordinación se ve afectada, tu balance se desajusta, te dan migrañas—puede incluso inducir vértigo, lo cual no es nada divertido.”

“Para Travis Scott, esto es un chiste. ‘Oh Dios mío, voy a hacer zoom en eso ahora.’ Pero aquí está el asunto—Cody está inmovilizado, con la cara contra la lona. Lo está presionando aún más, hasta el punto de que si Cody recibiera una bofetada, ni siquiera podría ponerse de pie. No tenía a dónde ir. Qué imbécil. Quiero decir, qué movimiento más despreciable. Travis Scott, eres un imbécil».