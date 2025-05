Se desconoce si Bryan Danielson va a volver a luchar algún día. Hace unos meses, él mismo comentaba:

«En cuanto a mi participación en el All In 2025, no sé cómo será. No sé si podré luchar para entonces. No sé si podré volver a luchar, para ser sincero. Pero hay una cosa que puedo asegurarte: estaré allí. No hay nada que pueda hacer que me pierda All In en el Globle Life Field».