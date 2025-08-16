Steve Maclin quiere guerra TNA vs NXT: «Fracasados»

El exCampeón Mundial TNA y actual Campeón Internacional Steve Maclin está preparado para una guerra entre su compañía y WWE NXT. Cabe mencionarse que se desconoce si realmente va a darse tal cosa, más allá de las luchas que se están dando entre talentos de los dos lugares.

► ¿Una guerra TNA vs NXT?

Pero de todas maneras atendamos a sus declaraciones en MuscleManMalcolm:

“Estoy preparado como siempre lo he estado. En la lucha libre profesional siempre tienes que esperar lo inesperado y nunca digas nunca. Cosas que uno pensaría que nunca van a pasar, terminan sucediendo. Tuviste a AJ Styles regresando en Slammiversary. Nadie pensaba que eso ocurriría y aquí estamos, 11 años después, regresando a su casa. Pero en mi caso, si alguien quiere cruzar esa línea —lo he dicho por meses— yo soy el que sostiene la línea. Soy el Campeón Internacional de TNA. Ese es mi trabajo. Eso es lo que me inculco a mí mismo: salir ahí, defender a mi propia compañía y a mi propia marca, y si quieren ir a la guerra, que vayan a la guerra. Estoy listo para enfrentarme a un montón de atletas fracasados, porque eso es lo que son los chicos del NIL: solo atletas fallidos que están eligiendo otra profesión.” “Uno que me ha llamado la atención estas últimas semanas, sé que Santino tiene su lucha pronto, es Ethan Page. Creo que All Ego, el norteamericano —ahora con su título canadiense disfrazado de título norteamericano— contra el campeón internacional sería una muy buena lucha para tener.”