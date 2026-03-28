Steve Maclin quedó noqueado en TNA Sacrifice, podría tener una contusión

Steve Maclin causó preocupación entre los fans de TNA, pues durante la lucha ante Mike Santana en Sacrifice, donde disputaba el Campeonato Mundial de la empresa, Maclin quedó noqueado.

El encuentro no pudo desarrollarse como estaba previsto, ya que un incidente en los primeros momentos obligó a detener la lucha, dejando incertidumbre sobre el estado del luchador.

► El combate se detiene tras el impacto a Steve Maclin

Todo ocurrió cuando Mike Santana conectó una potente superkick que dejó a Maclin en malas condiciones desde el inicio del combate.

De inmediato, el árbitro decidió frenar la acción al notar que el excampeón tenía dificultades para reincorporarse, dando paso a la intervención del equipo médico.

El presidente de TNA, Carlos Silva, también apareció en ringside para supervisar la situación, mientras Maclin intentaba ponerse en pie sin éxito.

Steve Maclin’s Injury

Sacrifice – March 27, 2026 pic.twitter.com/lF8Z0qu25p — Mr. Vault (@TheMediaMan) March 28, 2026

► Posible conmoción y evaluación médica pendiente

Aunque el luchador logró caminar por su propio pie hacia backstage tras el evento, los reportes iniciales apuntan a una posible conmoción cerebral.

Por ahora, TNA no ha emitido un parte médico oficial ni ha confirmado el tiempo que Maclin podría permanecer fuera de acción.

La incertidumbre se mantiene mientras se espera una actualización sobre su estado, especialmente considerando la importancia del combate en el que estaba involucrado.

► Un final caótico en el evento estelar de TNA

Tras la interrupción, el segmento tomó otro rumbo con la aparición de Eddie Edwards, quien se enfrentó a Santana en una pelea abajo del ring que se extendió algunos minutos.

El caos culminó cuando Santana aplicó un frog splash sobre Edwards a través de una mesa, cerrando el segmento con el combate declarado como no contest.

El incidente deja en el aire los planes para Steve Maclin, quien había retomado impulso en la empresa y se encontraba nuevamente en la órbita del Campeonato Mundial de TNA.