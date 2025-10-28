¿Steve Maclin podría abandonar pronto TNA?

Cuando su trayectoria en WWE (2014-2020) tocó a su fin, Steve Maclin encontró en TNA una nueva casa en la lucha libre profesional. No solo un lugar donde trabajar de manera regular sino también donde llevar su carrera a nuevas alturas. En 2023 fue Campeón Mundial y en la actualidad está en su segundo reinado como Campeón Internacional.

► El contrato de Steve Maclin

Ahora, ¿un hogar que abandonará en 2026? Cabe mencionarse que el ex-Marine de los Estados Unidos también ha estado trabajando mucho en otras promotoras menores, como las populares Game Changer Wrestling o House of Glory. Pero volvamos a la pregunta con la información de última hora que traemos a continuación.

Según nuestro compañero Sean Ross Sapp (Fightful), el contrato actual de Maclin con la Total Non-Stop Action expira a finales de este 2025. El veterano de las doce cuerdas firmó una extensión de un año en 2024. Pero, por lo que se sabe en estos momentos, todavía no habría decidido si continuar o no su relación con la empresa, donde lo ven como una «presencia positiva entre bastidores», como indica el mismo reporte.

Steve Maclin estuvo siete años en la WWE y lleva cuatro en TNA, ¿te gustaría que se quedase? ¿Prefieres que regrese a ser una Superestrella? ¿O lo ves yendo a otros sitios? Continuaremos informando cuando sepamos más.