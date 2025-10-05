Steve Maclin: de los Marines a WWE y TNA

El luchador de TNA y ex de WWE Steve Maclin habla sobre su pasado en los Marines de Estados Unidos, su matrimonio con Deonna Purrazzo, lucha libre y mucho más.

► En palabras de Steve Maclin

Siempre Marine

“Siempre seré Marine. Nunca ex-Marine. Una vez Marine, siempre Marine. En Afganistán tuve todo lo que buscaba en el Cuerpo de Marines. Yo mismo pedí ser infantería. Tuve suerte de volver bien, pero muchos siguen luchando otra guerra aquí en casa al regresar.”

Camino a Bound for Glory 2025

“Mi plan en Bound for Glory es tener mi revancha contra Frankie Kazarian para recuperar mi Campeonato Internacional de TNA. Lo perdí en Victory Road por una distracción de El Más de AAA. Quiero recuperarlo y llevarlo a México para patear traseros allá. Amo mi hogar en TNA. Es increíble estar ahora de este lado, ser visto como uno de los pilares de la empresa y parte del ascenso. En NXT veía desde la banca cómo crecían figuras como Samoa Joe o Nakamura. Ahora me toca estar en esa posición en TNA y ser uno de los protagonistas. En Bound for Glory vamos a superar lo hecho en Slammiversary. Yo voy por mi título contra Kazarian, Santana podría ganar el Mundial, Evans contra Slater por la X Division, y habrá una última lucha de mesas entre Dudleys y Hardys. Es surreal compartir camerino con luchadores que veía hace 25 años.”

La relación de TNA con WWE, NXT y AAA

“Hoy en día, en la lucha libre profesional ya no es un juego de ‘qué pasaría si’, sino de ‘cuándo va a suceder’. Eso abre la posibilidad de combates soñados y es emocionante para talento y fans. Tengo mucha historia con WWE y NXT. Estuve allí más de siete años. Regresar a ese edificio fue raro al principio, pero genial ver caras conocidas, maestros y compañeros de los que aprendí mucho. Cuando nos enteramos de la relación entre TNA y WWE/NXT, lo tomamos como: ‘Vamos a ver a dónde va’. Eso lo manejan los directivos; nosotros solo podemos controlar lo que está en nuestras manos. No me escogieron para el equipo en el evento de NXT vs TNA, lo cual me sorprendió, pero no todos los soldados o Marines van a la guerra al mismo tiempo. Yo espero mi oportunidad en algo más grande.”

Activismo con Veteranos y Fundación Tunnel to Towers

“Es un honor trabajar con Tunnel to Towers. Steven Siller, el bombero que murió el 11-S, es un héroe. Participar en la subida de la Torre de la Libertad (110 pisos) y en el 5K fue muy emocional. Me recordó por qué serví en Afganistán y lo que significa la unidad y el patriotismo. La retirada de Afganistán fue un golpe duro, casi una bofetada. Pero estas experiencias con la fundación me reafirman por qué amo mi país y lo que hacemos por la libertad. Creo que en EE. UU. no cuidamos lo suficiente a nuestros veteranos. Se ven muchos sin hogar. Con mi esposa usamos nuestra plataforma para alzar la voz. A veces lo más valioso no es donar, sino escuchar a un veterano, hablar con él, porque muchos se guardan todo. Estoy estudiando psicología porque quiero ser una voz y un oído para otros veteranos. Cuando me dejaron ir de WWE y traté de aplicar para trabajos en el VA, me di cuenta de que muchos que atienden no son veteranos y a veces no entienden realmente. Yo quiero poder ayudar desde ese lugar.”

Pasión por los cómics

“Soy fanático de los cómics. Para mí la lucha libre es como ver a esos superhéroes cobrar vida. Me inspiré en Punisher y en el Capitán América. No para ondear la bandera a la fuerza, sino mostrando un patriotismo real y auténtico. En WWE, con Forgotten Sons, basé mi dupla con Blake en Jax Teller y Opie de Sons of Anarchy.”

La vida junto a Deonna Purrazzo

“Lo mejor de estar casado con una luchadora es que siempre podemos hablar de lucha, darnos ideas y críticas honestas. Con Deonna tenemos nuestro podcast Boots to Boots, que nació de mi transición de militar a luchador profesional. Queremos compartir historias de personas que han tenido que cambiar de rumbo en su vida.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Boots To Boots Podcast (@bootstobootspod)