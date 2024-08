Steve Maclin bromea con participar en NXT-TNA

El ex Campeón Mundial de TNA, ex también de la WWE, «The Trademark» Steve Maclin es preguntado por un posible regreso para luchar nuevamente en NXT. Bromea acerca de enfrentar a Steve Cutler, lo cual es imposible dado que ese era su nombre de Superestrella. Recordemos que formó un equipo con Wesley Blake y que cuando los dos se unieron a Jaxson Ryker eran conocidos como The Forgotten Sons. En la «Impact Zone» ha encontrado un mayor éxito.

► Steve Maclin sobre NXT-TNA

«Si sucede, sucede. Tal vez algún día pueda luchar contra ese tipo, Cutler, que está allí. No sé, él está atrapado en el Performance Center (PC) desde hace años. Pero, si esa relación entre empresas ocurre, sería genial. Mi enfoque siempre está en TNA, en eventos como Slammiversary y en mantener el impulso que tenemos en TNA. Trato de concentrarme en hacer que TNA sea lo mejor posible. Si alguna vez se da esa relación con NXT y puedo cruzar hacia allá, sería increíble, pero mi enfoque principal sigue siendo TNA.»

«Bueno, obviamente elegiría a alguien que haya sido parte de TNA, ya sea AJ Styles, Drew McIntyre o Bobby Lashley. No me interesa NXT, ya tuve mi tiempo allí. No tengo nada en contra del talento de NXT, pero apuntaría a Raw o SmackDown porque siento que ese es mi nivel, y también creo que puedo competir allí. He estado antes, y aunque las cosas no funcionaron la primera vez, ahora están funcionando en TNA. Si deciden cruzar esa línea, lo agradecería mucho.»

