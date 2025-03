Steve Erceg sorprendido por encabezar UFC México

Steve Erceg tiene un impulso extra en su paso de cara al evento principal del sábado de UFC en ESPN 64 contra Brandon Moreno.

Tras una derrota por el título ante Alexandre Pantoja, seguida de una derrota por nocaut en el primer asalto ante Kai Kara-France, el panorama pintaba mal para Erceg (12-3 MMA, 3-2 UFC). No se sentía muy bien en su puesto, pero entonces le llegó la oportunidad de estelarizar la pelea contra el ex dos veces campeón de peso mosca, Moreno (22-8-2 MMA, 10-4-2 UFC), en la Arena CDMX de la Ciudad de México (ESPN2, ESPN+ ).

«Estaba inusualmente emocionado. Normalmente, lo primero que me afecta son los nervios, como diciendo: ‘Estoy a punto de pelear con este luchador increíble de la UFC’. Pero no sé qué es. Quizás porque es un tipo al que he seguido la pista durante tanto tiempo, peleando en México. Estaba entusiasmado por la oportunidad y la voy a aprovechar con todas mis fuerzas».

«Me sorprendió que me dieran otra oportunidad para el evento principal contra alguien de tan alto rango, pero lo único que quiero es pelear con los tipos más duros del planeta. Si tengo algún contratiempo o lo que sea, no me preocupa. Obviamente, perder es horrible, pero quiero demostrar que soy un tipo duro. Nunca rechazaría una pelea, especialmente de esta magnitud».