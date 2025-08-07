Steve Erceg: «Podría estar luchando por mi contrato en UFC Vegas 109»

Hace poco más de 15 meses, Steve Erceg encabezaba un PPV y competía por el título mundial de la UFC. Este sábado, «AstroBoy» podría estar luchando por su puesto.

Erceg se enfrenta a Ode Osbourne en el evento coestelar de UFC Vegas 109 en UFC APEX. El peleador de 30 años llega al combate con una racha de tres derrotas, que incluye una derrota por el campeonato ante Alexandre Pantoja en UFC 301 en mayo de 2024, una derrota por nocaut ante Kai Kara-France, dos veces campeón, en UFC 312 tres meses después, y una derrota por decisión ante el multicampeón Brandon Moreno en UFC México en marzo.

A pesar de su complicado calendario, Erceg cree que podría estar en una situación en la que deba ganar y planea darlo todo este fin de semana.

«Desafortunadamente, llevo tres derrotas y podría estar luchando por mi contrato. Pero sí, creo que cuando intentas darle demasiadas vueltas y te cargas demasiado, puede ser perjudicial». Así que voy a salir y le voy a dar un puñetazo en la cara a otro, y si gano, sé que hice todo lo posible por lograrlo. Si pierdo, así es la vida, por desgracia.

Erceg se lanzó a su primera pelea por el título de la UFC con una rapidez increíble. El peso mosca residente en Perth consiguió tres victorias rápidas, y en menos de un año con la promotora, obtuvo la oportunidad que la mayoría de los peleadores esperan durante toda su carrera.

Sin duda, existe una gran diferencia en el nivel de competencia entre los tres primeros oponentes de la UFC a los que Erceg se ha enfrentado y su trío más reciente. Con este último, se han aprendido valiosas lecciones.

“Sinceramente, creo que la lección más importante es que yo soy el hombre, supongo. He estado viendo a estos chicos como: ‘Oh, voy a pelear contra Moreno, voy a pelear contra Pantoza’, y luego, ‘Oh, puede que sepan algo que yo no sé’, o ‘Oh, ha peleado cinco asaltos’. Pienso en todas estas cosas sobre lo geniales que son, y luego no me doy el crédito que merezco, supongo. Así que, salir y decir: ‘Creo que te estás cansando’, y en lugar de… usaré un ejemplo para explicarlo mejor: en la pelea contra Pantoja, por ejemplo, en el cuarto asalto, pensé: ‘Creo que se está cansando. Debería empezar a presionar‘. Pensé: ha estado en muchas peleas de cinco asaltos. Quizás se está guardando algo. Quizás no debería desbordar mi energía y arriesgarme a que me terminen por la espalda, mientras que ahora será como: ‘No, se está cansando, al diablo con este tipo, vamos a quebrarlo’. Así es como intento ver las cosas.