Steve Austin vio futuro en The Rock en WWE en 1998

Nos vamos al momento en que Steve Austin se dio cuenta de que The Rock podía tener un gran futuro por delante en la WWE allá por 1998. Jim Ross recuerda aquellos tiempos en un episodio reciente de Grilling JR.

► Steve Austin vio futuro en The Rock

«Austin siempre estuvo atento a otros talentos como posibles oponentes. Y él —ya sabes, miras a The Rock de pies a cabeza con su físico, sus gestos, su habilidad para hablar, etcétera, etcétera. Y realmente se convierte en una elección obvia. Y Steve prestaba atención. Él sabía que en algún momento llegaría el día en que él y Rock comenzarían algún tipo de pequeño viaje juntos. No fue un pequeño viaje, porque encabezaron en enfrentamientos uno a uno tres WrestleManias. ¡Tres! Eso es inaudito en el mundo de hoy.

«Pero eran tan buenos y su química era tan impecable que encabezaron WrestleMania 15, 17 y 19. Y los recuerdo muy bien a todos. Llamé a los tres, y fue un gran honor ver la grandeza frente a mí que incluye a Austin y a Rock. Así que fue buen material, hombre. Fue buen material. Tengo la suerte y estoy feliz de haber estado ejerciendo mi oficio en ese período de tiempo.»

En otro orden de cosas, «JR» también habla de la rivalidad de The Rock con el Sgt. Slaughter:

«Sí, simplemente seguía proporcionándole material que él podía llevar consigo y mejorar. Esa es la característica de una gran estrella, toman lo que la dirección o el comité creativo les presenta y lo hacen mejor.»

Y de su química con Ken Shamrock:

«Severn fue una solución temporal. Llevó a Rock a Shamrock, y luego volvieron a empezar. Y simplemente tenían ese combate dominado. Quiero decir, realmente no tenían… tal vez puedas pensar en algo. No creo que pueda pensar en ningún combate Shamrock-Rock que fuera horrible, o no bueno. Siempre fueron sólidos como el infierno.»