Steve Austin regaló a los fans descuentos en WWE Shop por el Día 3:16

Hoy es el 16 del mes de marzo. En el calendario estilo norteamericano, el 3:16. El número que Stone Cold Steve Austin volvió famoso a nivel mundial. Para conmemorar este día, a través de la cuenta de X, antes Twitter, oficial de WWE Shop, la compañía WWE ha anunciado con un video de La Serpiente Cascabel descuentos del 31.6 por ciento en toda la mercancía de la empresa, no solo la de Austin, durante el día de hoy.

«WWEShop.com está ofreciendo un descuento del 31.6% en toda la tienda el 16 de marzo. Los fanáticos pueden ahorrar en títulos oficiales, camisetas, artículos de colección y más utilizando el código promocional STONECOLD al finalizar la compra.

