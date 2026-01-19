Steve Austin recuerda su lucha contra Kevin Owens

Stone Cold Steve Austin es uno de los nombres más icónicos en la historia de la lucha libre profesional, pero tuvo que verse obligado a retirarse en el 2003 debido a graves lesiones, incluyendo una contusión en la médula espinal que lo dejó brevemente cuadripléjico, y a partir de allí las cosas se le pusieron cuesta arriba. Sin embargo, en el 2022, tras casi dos décadas de estar fuera del ring, salió de su retiro para luchar contra Kevin Owens en WrestleMania 38.

► Steve Austin y WWE confiaron en Kevin Owens

Durante una entrevista reciente en «Insight with Chris Van Vliet», Steve Austin volvió a reflexionar sobre su combate en WrestleMania 38 y explicó por qué era el momento adecuado para otro combate, afirmando que la decisión de luchar contra Owens no tuvo nada que ver con que este usara el Stunner como remate, y que se debió a que tanto Austin como la WWE sabían que podían confiar en que Owens mantendría a Austin a salvo durante sus interacciones.

«Fue en Dallas, Texas. Vince voló hasta aquí y conversamos. Lo pensé un momento. Me encanta Kevin Owens, y creo que, desde el punto de vista de la seguridad, eligieron a Kevin. Cuando solo propusieron un par de nombres, Kevin era el indicado».

El miembro del Salón de la Fama WWE también recordó haber conocido a Owens y Sami Zayn en un aeropuerto hace muchos años y haberles ofrecido consejos que, según él, se tomaron muy en serio. Luego, afirmó que el ex Campeón Universal acabará en el Salón de la Fama WWE algún día.

«Kevin Owens acabará en el Salón de la Fama de la WWE».